Si è conclusa con una grande festa nella piazza Belvedere dell’Isola Rossa (Trinità d’Agultu) la prima edizione del Barber Contest Costa Rossa.

La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti del taglio di tutta Italia, veri campioni della barberia.

Ecco i vincitori per ciascuna categoria della gara, alla quale erano iscritti 75 concorrenti: Taglio old school, Alessandro Fiori; Taglio innovativo, Marco Brungiu; Hair tattoo, Marco Senes; Modellatura barba, Alessandro Fiori; Premio Over 45: Fabrizio Schirru; Premio under 23, Simone Vigliani.

Da segnalare il piazzamento di Vanessa Brau, terza nel taglio innovativo. Premio al concorrente più giovane per Samuele Usai, 10 anni, di Nurri.

© Riproduzione riservata