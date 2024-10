Furto al Banco di Sardegna nel pieno centro di Trinità d’Agultu.

Tra le 3 e le 4 di notte un gruppo di almeno tre malviventi incappucciati ha divelto il bancomat utilizzando una Panda rubata. La macchina è stata legata con delle cinghie alla parte frontale del bancomat, trascinata via.

Secondo i primi accertamenti i ladri non sono riusciti a portare via la cassetta blindata. Dopo aver sfondato una porta hanno trafugato solo una scatola contasoldi legata al meccanismo del bancomat. Ma all’interno non c’era nulla: il bottino è zero.

Indagano i carabinieri presenti sul posto che hanno transennato l’area e stanno facendo posti di blocco.

In zona ci sono diverse telecamere.

