Tragedia sfiorata nella prima serata del Red Valley Festival di Olbia: momenti di grande panico e fuggi fuggi generale quando qualcuno ha spruzzato una sostanza urticante in mezzo alla folla.

Durante la performance di Geolier dalla folla si innalza un fumo strano, molto denso. E un secondo dopo la gente inizia a scappare.

Le testimonianze di alcuni ragazzi presenti

«Mi stavo godendo il concerto, a un certo punto vedo il mio amico che era un po’ più avanti di me mettere le mani sul naso e la bocca della sua ragazza. Non capivo cosa stesse succedendo: un momento dopo non riuscivo più a respirare», racconta Elena. «Ho visto tutti scappare e spingere, avevo la gamba incastrata. Sono riuscita ad aggrapparmi al mio amico per andare via, sennò mi avrebbero schiacciata».

Lucrezia con le sue amiche invece si trovava proprio dietro a chi ha spruzzato lo sostanza: «Non riuscivo più a respirare, ho iniziato a correre ma nel delirio del momento ho perso le mie amiche. Stavo male, non sapevo cosa fare. Per fortuna una ragazza mi ha visto sola e impanicata, è venuta ad aiutarmi e mi ha dato la sua acqua».

Una bellissima serata poteva trasformarsi in una tragedia.

Le esibizioni

La prima serata ha visto la partecipazione di numerosi cantanti: Lazza, Guè, Emis Killa, Paky, Damianito, Il Pagante, Mamacita, Rose Villain, Shablo e Geolier. Proprio durante la performance di quest’ultimo si è scatenato il panico.

