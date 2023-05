“La valigia dell’attore” svela le date della 20ª edizione, che si svolgerà sull’isola di La Maddalena dal 26 al 30 luglio.

In attesa di conoscere il programma della manifestazione di approfondimento sull’arte della recitazione intitolata alla memoria di Gian Maria Volonté, l’organizzazione ricorda che gli incontri serali avranno luogo, come da tradizione, alla Fortezza I Colmi, mentre quelli mattutini con gli ospiti della kermesse si terranno agli ex Magazzini Ilva di Cala Gavetta. Grande attenzione sarà riservata, come da copione, al destinatario del Premio Volonté, che l’anno scorso andò all’attrice Alba Rohrwacher.

Dal 31 luglio al 6 agosto la manifestazione proseguirà sull’isola di Caprera, dove si svolgerà la 13ª edizione del ValigiaLab: la protagonista del laboratorio gratuito di alta formazione sulle tecniche di recitazione, che coinvolge ogni anno i giovani selezionati tramite bando dalle migliori scuole di recitazioni italiane ed europee, sarà quest’anno l'attrice Donatella Finocchiaro; tema del 2023 “L’arte di vivere”.

