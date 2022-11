La Giunta comunale di Tempio Pausania ha approvato una manifestazione d’interesse per l'individuazione di soggetti e operatori economici interessati alla gestione del Parco di Rinaggiu.

Finanziato con fondi regionali della programmazione territoriale “Città dei Paesi” per un importo complessivo di circa 3 milioni 200mila euro, ospiterà 3 campi da padel, un campo di calcio a otto, campo da basket e campo da tennis, pista da skateboard, pista di pattinaggio, percorso di atletica, area calisthenics attrezzati anche per i diversamente abili, un punto di ristoro, spogliatoi, servizi igienici e varie aree verdi per il tempo libero.

«Il Parco sarà un importantissimo tassello per la valorizzazione della nostra Città in termini di inclusività ed accessibilità, offrendo uno spazio modernamente attrezzato a disposizione del territorio, in un contesto ambientale unico e speciale», ha dichiarato il sindaco, Gianni Addis.

