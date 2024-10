Una tranquilla serata di festeggiamenti che si è trasformata in un'operazione delle forze dell'ordine e in una notte da dimenticare per un cittadino di Tempio Pausania.

Nel corso del fine settimana i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in un’abitazione rispondendo a una chiamata arrivata al numero di emergenza 112. La segnalazione denunciava forti rumori e musica ad alto volume provenienti da un appartamento in cui si stava svolgendo una festa.

I militari, giunti sul posto, hanno accertato che si trattava di una festa di compleanno, ma hanno però poi percepito un forte odore sospetto, con i successivi controlli che hanno permesso di scoprire, occultati in una delle stanze, circa 400 grammi di marijuana.

Il giovane responsabile della festa, nonché dell’appartamento, è stato quindi immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Oltre alla droga, i carabinieri hanno anche sequestrato vario materiale utile per il peso delle dosi, confermando il sospetto che la sostanza fosse destinata a essere distribuita sul mercato locale.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata