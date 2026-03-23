Il Consiglio comunale di Tempio Pausania dà il via libera alla nascita della Consulta giovanile. Con deliberazione approvata all’unanimità dei presenti, nella seduta del 13 marzo scorso, l’assemblea civica ha istituito il nuovo organismo, pensato come spazio di partecipazione attiva per le nuove generazioni e come interlocutore diretto dell’amministrazione sulle politiche giovanili.

La decisione, votata con 14 favorevoli e nessun contrario, segna un passo in avanti verso il coinvolgimento dei giovani nella vita pubblica locale. La Consulta sarà infatti un organo consultivo, autonomo e apartitico, con il compito di rappresentare esigenze, idee e proposte del mondo giovanile, contribuendo all’analisi delle dinamiche sociali e culturali del territorio.

Tra gli obiettivi indicati nel provvedimento, emerge la volontà di valorizzare il ruolo dei giovani come risorsa strategica per lo sviluppo della comunità, favorendo il dialogo con le istituzioni e promuovendo forme di cittadinanza attiva. La partecipazione sarà gratuita e aperta, senza oneri per il bilancio comunale, salvo eventuali spese organizzative autorizzate. Nei prossimi mesi l’amministrazione comunale procederà alla raccolta delle adesioni.

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