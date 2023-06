Dinamica accertata per l’incidente che nel primissimo pomeriggio è costato la vita al vigile del fuoco di Tempio, Roberto Spano, di 56 anni.

L’uomo, stando alla ricostruzione dei Carabinieri, dopo un sorpasso ha perso il controllo della sua Yamaha 850 in un dei tornanti della Tempio Oschiri (a pochissimi chilometri dalla cittadina gallurese) ed è finito contro un guardrail battendo violentemente il capo. Neanche il casco ha evitato il trauma dagli esiti mortali.

Non è escluso che a bordo strada la moto abbia perso aderenza a causa di uno strato di sabbia. La Procura della Repubblica ha già dato il via libera alla restituzione della salma ai familiari della vittima. In ogni caso saranno effettuati gli accertamenti di rito sulla motocicletta di Spano.

L’uomo era molto conosciuto e stimato a Tempio e nell'ambiente di lavoro, aveva partecipato a diverse missioni della Protezione Civile. Lascia la moglie e quattro figli.

