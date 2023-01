«Dallo scorso giugno, da quando il medico legale è andato in pensione, rinnovare la patente all'Ufficio Igiene Pubblica dell'ospedale di Tempio non è più possibile. I tempiesi, ancora oggi, sono costretti a recarsi agli uffici preposti della Asl di Sassari, quindi ad affrontare un viaggio di decine di chilometri».

È la denuncia del consigliere regionale del del M5s Roberto Li Gioi, che aggiunge: «L'alternativa c'è, ed è assolutamente intollerabile: prenotare la visita medica in una scuola guida privata del territorio e pagare di tasca l'intero importo. Proibire ai cittadini di rivolgersi alle strutture sanitarie territoriali significa costringere loro a spendere cifre nettamente superiori. Basti considerare che soltanto la visita medica ha un costo che si aggira intorno ai 60 euro».

«A Olbia invece – prosegue Li Gioi – dove nei mesi scorsi gli utenti dovevano affrontare identiche problematiche, attualmente la situazione sembra stia migliorando. Agli utenti che contattano telefonicamente gli uffici viene chiesta la data di scadenza del documento e, a seconda delle tempistiche, vengono fissati gli appuntamenti tenendo conto delle priorità e cercando di canalizzare nel miglior modo gli appuntamenti».

«Una sanità che funziona – conclude il consigliere – ha il dovere di permettere a tutti i cittadini, non soltanto ad alcuni più fortunati, di avere accesso ai servizi sanitari pubblici nel territorio. Per questo è necessario e urgente che gli uffici di Tempio vengano dotati al più presto di un medico legale affinché il rinnovo delle patenti non diventi l'ennesimo calvario subito dai cittadini galluresi».

