Ancora pochi ritocchi e tutto sarà pronto a Tempio Pausania per la nuova vita del mitico campo sportivo Bernardo Demuro, intitolato al tenore tempiese che divenne famoso in tutto il mondo e teatro di epiche battaglie calcistiche.

"Entro questo mese l'inaugurazione", chiosa il sindaco di Tempio Gianni Addis, tra l'altro giocatore e allenatore dei Galletti per tante stagioni. Per realizzare l'opera alla fine sono occorsi circa 700 mila euro.

L'impatto è decisamente suggestivo: in pieno centro del paese un impianto sportivo con un manto in erba sintetica di ultima generazione, tribune e spogliatoi sistemati, impianto di illuminazione in perfetta efficienza. A Tempio è presente anche un'altra struttura calcistica di eccellenza: il Nino Manconi, in erba naturale e con tribune coperte, che negli anni passati è stato utilizzato nelle partite casalinghe del Cagliari calcio in serie B ( quelle dei tempi di Zola).

Il Tempio calcio è una società calcistica di grande blasone, avendo anche militato tanti anni nei campionati professionistici ( serie C). Poi negli anni 2000 il declino, ora la società milita in Prima categoria."Speriamo che la riqualificazione di uno stadio come il Bernardo Demuro, a cui i tempiesi sono profondamente legati, sia da stimolo ai dirigenti per una pronta risalita nel calcio che conta.- precisa Gianni Addis -. I tempi della serie C sono forse irripetibili, ma un paese come Tempio merita altri palcoscenici. Ad ogni modo - conclude - il Bernardo Demuro sarà un'opera per tutti e contribuirà alla crescita dello sport".

