Da ottobre dell’anno scorso pagano di tasca cibo, medicinali e altro materiale necessario per i randagi, da febbraio non ricevono lo stipendio.

Nicole Lutzu e Nicola Brozzu, (lei di Trinità, lui di Valledoria) sono i dipendenti della società che gestisce il canile comunale di Tempio. La coppia affronta una situazione drammatica, perché non ha più risorse finanziarie per tenere in piedi la struttura. Dice Nicole Lutzu: «Non sappiamo più cosa fare, siamo arrivati al punto di portare dei cuccioli a casa. Abbiamo una macchina in prestito solo sino a domenica. Da lunedì dovremo anche risolvere il problema degli spostamenti. Siamo veramente preoccupati, perché siamo soli. Ora nel canile ci sono una sessantina di animali, in tutto ne abbiamo accudito un centinaio. Le prestazioni della veterinaria che ci seguiva, e che ha lavorato a lungo gratuitamente, non sono state pagate e ovviamente il rapporto di lavoro si è interrotto. Ci siamo rivolti al Comune di Tempio, con segnalazioni formali, ma non abbiamo avuto risposte. Non sappiamo sino quando potremo andare avanti ancora».

La coppia ha informato anche la Asl di Olbia, la Polizia locale di Tempio e i Carabinieri hanno visitato il canile. I datori di lavoro della coppia hanno pagato alcuni stipendi a gennaio, dopo il silenzio.

