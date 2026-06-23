Ha ricordato bene il compositore sassarese Luigi Frassetto dieci giorni fa a Olbia, durante il seminario Musica per film, che «il cinema muto in realtà non è mai esistito», perché «fin dagli albori l’accompagnamento musicale era comunque previsto».

Chi conosce “Metropolis”, uno dei capolavori del cinema muto, lo sa bene. Dalla celebre pellicola del grande Fritz Lang e dal rapporto tra cinema e musica prende spunto il terzo e ultimo appuntamento delle anteprime del Festival del Cinema di Tavolara “Una notte in Italia”: il cineconcerto Metropolis, in programma sabato 27 giugno alle 21 a Porto San Paolo.

Ideato proprio da Frassetto, il progetto è caratterizzato da una colonna sonora composta dallo stesso ex novo, che sarà eseguita dal vivo in Piazza Gramsci dal pianista, sintesista, compositore e docente al Conservatorio di Sassari Pietro Dossena e dal vocalist e polistrumentista Manuel Attanasio.

Realizzato nel 1927, “Metropolis” è uno dei grandi film dell’epoca del muto e una delle opere che più hanno segnato l’immaginario fantascientifico del Novecento. A quasi un secolo dalla sua uscita, la città futuribile immaginata da Lang continua a parlare al presente: il rapporto tra uomo e macchina, la divisione tra classi dominanti e masse lavoratrici, il potere, la tecnologia e la disuguaglianza restano al centro di una visione che conserva ancora oggi una forza sorprendente.

Nell’anteprima della 36ª edizione del Festival di Tavolara il film rivive in una nuova veste sonora contemporanea, pensata da Frassetto e affidata all’esecuzione dal vivo di due musicisti elettronici capaci di muoversi tra composizione, sperimentazione e ricerca sul suono. Un’occasione per riscoprire un capolavoro della storia del cinema attraverso l’esperienza unica del cineconcerto, in cui la proiezione diventa incontro diretto tra immagine, musica e spazio pubblico.

L’incasso (biglietti a 2 euro più 1 euro di prevendita, acquistabile su CinemaOlbia.it) sarà devoluto in beneficenza.

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