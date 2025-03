Intervento della Polizia Locale di Tempio nel centro della cittadina gallurese. Dalla facciata di un palazzo di 12 piani si è staccato del materiale, a quanto pare dei frammenti di ringhiera, finito pericolosamente sulla strada.

Il personale coordinato dal comandante Giovanni Giua ha provveduto a transennare un’area in largo De Gasperi e una parte di via Dettori. Un intervento di messa in sicurezza inevitabile, ma per i titolari delle attività commerciali sotto l’edificio è impossibile lavorare.

L’assessore comunale Francesco Quargnenti ha spiegato che la priorità assoluta è ovviamente la sicurezza delle persone. La Polizia locale ha chiesto un accertamento tecnico che garantisca le buone condizioni dell’edificio. Sino a quando non sarà presentato in Comune l’area resterà transennata.

