Presentata all’Eccelsa Aviation di Olbia la Sagra del Mirto numero 28. Tradizione, enogastronomia, musica di qualità e promozione della pianta simbolo, il mirto, dalla cui bacca sprigionano profumi e sapori con i quali di realizzano un’infinità di prodotti, dal settore alimentare alla cosmesi.

Presentata dall’assessore al turismo del Comune di Telti, Matteo Sanna, e dalla presidente della Pro Loco, Marilena Suelzu, la manifestazione punta a valorizzare il bellissimo territorio teltese attirando un sempre maggior numero di visitatori, che già si attestano sui ventimila ad edizione, anche grazie a una scelta di spettacoli e musica che soddisfi le esigenze di tutte le fasce di pubblico.

L'assessore Matteo Sanna (foto concessa)

Una tre giorni, dal 18 al 20 agosto, che ospiterà i Bertas, storico gruppo pop-rock sardo, Francesco Piu, bluesman di caratura internazionale, e l’Orchestra Popolare Sarda diretta dal M° Orlando Mascia, che vanta un repertorio strettamente tradizionale proposto in veste orchestrale ed eseguito con i soli strumenti tipici dell’Isola. Spazio al folk con la serata dedicata ai gruppi, presenti i Boes e Merdules di Ottana e i gruppi folk Olbiese, Sas Campidanesa di Oristano, Ballarjanas di Oniferi e Santa Lucia di Buddusò che coinvolgeranno il pubblico fino a notte fonda insieme ai fisarmonicisti Simone Melino, Gianfranco Salis e Mirko Putzu e la Funky Jazz Band di Berchidda.

La Sagra del Mirto diventa sempre più concreto progetto di marketing territoriale per attirare e favorire le imprese locali, promuovendone un’immagine positiva. Un’intensa rete di collaborazione fra enti pubblici e imprese private promuove la località, guidata dal sindaco Vittorio Pinducciu, dove alcuni privati, cogliendo l’occasione, hanno saputo sviluppare progetti imprenditoriali legati alla pianta simbolo e oggi possono vantare aziende avviate e produttive. La kermesse coinvolge tutto il paese e si avvale della collaborazione di numerosi volontari che contribuiscono in maniera decisiva alla sua buona riuscita: quest’anno saranno 10 i punti ristoro, 30 gli espositori fra artigiani e agroalimentare, ci sarà il villaggio Slow Food, presenti quattro aziende che hanno fatto del mirto il proprio core business. Durante la presentazione l’assessore Sanna ha ringraziato la Pro Loco per il lavoro e l’impegno e sottolineato l’ottimo riscontro turistico: con la manifestazione Telti ha fatto il pieno, tutti prenotati i 180 posti letto disponibili nelle strutture di accoglienza censite.

© Riproduzione riservata