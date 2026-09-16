Netflix sbarca a Golfo Aranci, il comitato Maremosso: «Perché le ruspe a Cala Moresca?»I cittadini del gruppo ambientalista sollevano perplessità in vista delle riprese del film “Un weekend da bamboccioni 3”
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«Nulla contro le produzioni internazionali che scelgono la Sardegna. Anzi. Ma una cosa lascia perplessi: le ruspe».
Così, il comitato di cittadini Maremosso, nato per salvaguardare l'ambiente del territorio di Golfo Aranci, che sui social denuncia l'impatto della preparazione del set cinematografico “Un weekend da bamboccioni 3” che sarà girato anche sulla spiaggia di Cala Moresca, chiusa al pubblico per tutto il mese di ottobre.
«Le immagini mostrano mezzi meccanici al lavoro e vegetazione rimossa e spianata proprio in prossimità della cala» che fa parte del Sito di interesse comunitario Capo Figari e Isola di Figarolo, un'area sottoposta a specifiche misure di tutela.
Netflix sbarca nella baia di fronte all’isolotto di Figarolo, polemizza Maremosso, «la domanda è semplice: si può spianare la vegetazione all'interno di un'area protetta per realizzare un film?».