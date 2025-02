Folla di studenti alla scoperta del mondo degli istituti tecnici superiori nella tappa olbiese del Job Skill Its Sardegna, organizzato dall’Its Tac Academy. Innovazione, tecnologia e orientamento, nella sede dell’UniOlbia, in via Porto Romano, è andata in scena la seconda puntata dell’azione di orientamento post-diploma del progetto Sos finanziato dalla Regione Sardegna, progetto sperimentale voluto dagli Its della Sardegna e finanziato dal Fse 21/27 con l’obiettivo, attraverso l’orientamento, di far conoscere agli studenti e docenti sardi la specificità dell’alta formazione proposta sia attraverso la didattica che le attività di stage nelle aziende.

Ad aprire i lavori Ottavio Sanna, direttore dell’Its Tagss e Tac, e Sabrina Serra, presidente dell’ITS Academy Tac e dell’Associazione Its Sardegna. «Oggi più che mai il futuro dei nostri giovani passa attraverso la formazione di competenze tecniche avanzate, in grado di rispondere alle sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Il Job Skill di Olbia – ha ribadito la vicesindaca di Olbia – rappresenta un’importante occasione per mettere in contatto studenti, istituzioni e imprese, creando sinergie fondamentali per lo sviluppo del territorio. Oggi abbiamo visto entusiasmo, voglia di imparare e soprattutto la consapevolezza che il futuro si costruisce con impegno e visione».

In Gallura focus sulla sinergia tra impresa e scuola; nella tappa olbiese la presenza dell’assessora regionale alla Pubblica Istruzione, Ilaria Portas, ha evidenziato il ruolo della Regione nel sostenere gli Its. «La Regione Sardegna è fortemente impegnata nel promuovere percorsi formativi che rispondano alle reali esigenze del mercato del lavoro», ha evidenziato. «Il Job Skill Its è un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, scuole e imprese possa offrire ai giovani opportunità di crescita personale e professionale. Dobbiamo continuare a investire in competenze innovative per garantire un futuro solido e competitivo alle nuove generazioni».

Prima del suo intervento il sindaco Settimo Nizzi ha chiesto un minuto di silenzio in memoria di Karim Aga Khan: il primo cittadino ha voluto ribadire la riconoscenza del territorio e dell’Isola verso l’opera e la visione del Principe. «Olbia si conferma una città dinamica, aperta alle sfide del futuro e attenta alle esigenze delle nuove generazioni, per scoprire le proprie potenzialità e capire come metterle in gioco nel mercato del lavoro». All’evento hanno partecipato il presidente nazionale degli Its, Guido Torrielli, Giuseppe Molinas, vicepresidente di Confindustria Centro Nord Sardegna e Alfonso Balsamo, Adviser Education Confindustria; dai loro interventi è emerso il ruolo fondamentale degli Its nella formazione professionale di tecnici e operai formati e come gli Its sardi stiano dimostrando un’ottima collaborazione con università, imprese ed istituzioni locali tanto da diventare modello nazionale da replicare in tutto il Paese.

«I 5 Its Academy della Sardegna stanno riuscendo, pur partendo da un contesto complesso in cui non mancano criticità», ha detto Balsamo, «a costruire, insieme, un forte legame con il territorio che mette al centro le imprese e il loro ruolo educativo». Presenti Mario Piacenti, Google Education Specialist e Marco Pacinotti, docente Apple Education, partner dell’Academy Sardegna, per la sessione dedicata ai docenti della funzione digitale e agli studenti del corso Informatico dell’Istituto Tecnico “A. Deffenu”, scuola capo fila dell’Its Tac Sardegna. In conclusione le testimonianze da parte di aziende sarde di eccellenza come Delphina Spa e Cantine Surrau, che hanno evidenziato il valore aggiunto di collaborare con il sistema Its.

