Con la chiusura del principale aeroporto di Israele, il Ben Gurion di Tel Aviv, a causa del conflitto in atto con l'Iran, si fermano anche i collegamenti con la Sardegna, e in particolare con l'aeroporto di Olbia. Annullati tutti i voli in partenza e in arrivo per Tel Aviv, compreso il primo volo charter in programma per la giornata di oggi con partenza da Israele e arrivo previsto nello scalo Aviazione Generale del Costa Smeralda.

La chiusura di Ben Gurion, principale hub internazionale di Tel Aviv, si protrarrà "fino a nuovo avviso", lasciando migliaia di passeggeri a terra. Bloccato dunque anche il collegamento Olbia-Tel Aviv che doveva restare attivo per circa un mese tra giugno e luglio, e rappresentava una delle novità dell'estate all'aeroporto "Costa Smeralda". Il nuovo collegamento charter richiamava l'attenzione non solo per il suo valore turistico e commerciale.

Già a causa al conflitto israelo-palestinese, erano stati previsti controlli speciali su passeggeri e bagagli, in collaborazione con le autorità israeliane, con un protocollo di sicurezza rafforzata coordinato dalla polizia di frontiera.

