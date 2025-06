Quarta notte di guerra e di raid incrociati tra Israele e Iran.

Una raffica di missili balistici iraniani sono stati lanciati in particolare su Tel Aviv e Haifa e hanno “bucato” Iron Dome, il sistema difensivo israeliano, provocando otto morti e decine di feriti, tra cui anche un bambino in gravissime condizioni.

Teheran afferma di aver colpito «con successo» Israele e ha promesso attacchi «più devastanti» contro obiettivi israeliani vitali. «Una nuova ondata di attacchi da parte delle Guardie Rivoluzionarie ha permesso ai missili di colpire con successo ed efficacia obiettivi» in Israele, ha dichiarato l'esercito iraniano in una nota.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha affermato che gli abitanti di Teheran «pagheranno il prezzo» per gli attacchi iraniani contro i civili israeliani. «Il vanaglorioso dittatore di Teheran si è trasformato in un vile assassino, aprendo deliberatamente il fuoco sul fronte interno civile israeliano nel tentativo di dissuadere (l'esercito israeliano) dal continuare l'offensiva che sta paralizzando le sue capacità».

In Iran invece sono state segnalate due enormi esplosioni a nord della capitale. Inoltre, secondo fonti non ufficiali, alcuni alti funzionari sarebbero stati assassinati negli attacchi con missili Spike israeliani a Lavizan e Narmak. Colpito il quartier generale delle forze Quds, una componente del corpo delle Guardia della Rivoluzione Islamica. Anche il sito militare di Bidgoneh, nella città di Malard, vicino a Teheran, sarebbe stato attaccato. Esplosioni di vasta portata segnalate anche a Qom, vicino al sito nucleare di Fordow.

Secondo le Guardie Rivoluzionarie dell'Iran nell'attacco notturno contro Israele è stato utilizzato un nuovo metodo che ha reso inefficaci i sistemi di difesa. «Le iniziative e le capacità impiegate in questa operazione, nonostante il completo supporto degli Stati Uniti e delle potenze occidentali e il possesso della tecnologia di difesa più moderna e avanzata, hanno portato al massimo successo dei missili sui bersagli nei territori occupati».

Intanto Iran International, citando fonti informate, fa sapere che la Guida Suprema, Ali Khamenei, è stata evacuata in un bunker sotterraneo nel nord-est di Teheran poche ore dopo l'inizio dei raid israeliani di venerdì. Khamenei si trova insieme a tutta la sua famiglia nel rifugio di Lavizan, affermano le fonti. Israele non lo avrebbe assassinato la prima notte dell'operazione per dargli un'ultima possibilità di abbandonare completamente il suo programma di arricchimento dell'uranio, riporta l'agenzia di stampa citando una fonte diplomatica della regione.

Una guerra senza esclusione di colpi: in Iran dall’inizio delle ostilità si contano 224 morti e oltre mille feriti, fa sapere Teheran, in Israele 24 vittime e 592 persone ferite di cui 10 in condizioni gravi.

«Penso che Israele e Iran troveranno un accordo», afferma intanto Donald Trump, che sinora ha resistito alle pressioni di Israele e dei falchi repubblicani a unirsi alla guerra contro Teheran. Finora gli Usa si sono limitati a sostenere la difesa israeliana, ma il presidente non esclude un coinvolgimento diretto nella guerra: «È possibile», ha affermato, lasciando intendere che se le basi e gli interessi americani nell’area finissero sotto attacco l’Iran verrebbe colpito dall’esercito statunitense.

La reticenza del commander-in-chief ad una discesa in campo appare evidente anche dal suo presunto veto al piano di Israele per uccidere la guida suprema. L'eliminazione dell'ayatollah Ali Khamenei è una linea rossa che Trump ha ritenuto non valicabile, soprattutto dopo aver assicurato durante il suo viaggio in Medio Oriente che gli Stati Uniti non sono interessati e non vogliono cambi di regime. «Gli iraniani hanno ucciso un americano? No. Finché non lo faranno, non parleremo nemmeno di prendercela con la leadership politica», ha detto un funzionario dell'amministrazione a Reuters. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu tuttavia ha negato in modo secco l'indiscrezione: «Ci sono così tante false notizie su conversazioni che non sono mai avvenute che non entrerò nei dettagli».

Manca una strategia chiara, ma la volontà di Trump è quella di evitare che il conflitto si estenda e di arrivare a un accordo. E per risolvere una crisi che si fa sempre più intricata e pericolosa, apre a una possibile mediazione di Putin: «Ne abbiamo parlato a lungo. È pronto», ha riferito il tycoon sollevando lo scetticismo di molti nel suo partito.

(Unioneonline/L)

