Si ripeteranno anche quest’anno alcuni eventi estivi già consolidatisi nel tempo ma ne servono altri per animare, dal punto di vista turistico-culturale, da maggio a ottobre, la destinazione Arzachena: dal centro storico e urbano, ai borghi, ai siti archeologici. Sono già stati confermati la Festa di San Giovanni Battista a Cannigione dal 21 al 24 giugno, la Notte Sarda il 1° agosto, gli spettacoli per I Fuochi di Ferragosto dal 13 al 15 agosto, Estate in Fiore dal 6 al 8 settembre, la Festa patronale di Arzachena dal 12 al 15 settembre, le Notti Bianche a Cannigione con cadenza quindicinale e gli appuntamenti settimanali con i giovedì nel centro storico da giugno a settembre.

Per il resto, tutto è ancora da proporre e da approvare: l’Amministrazione comunale è pertanto alla ricerca di idee e di progetti (il bando è stato pubblicato nel sito istituzionale). «Ripetiamo l’esperienza positiva inaugurata la scorsa estate con un progetto unitario che coniuga diversi obiettivi dell’Amministrazione comunale. Investiremo la maggior parte dei fondi in eventi di spessore che, negli anni, hanno coinvolto maggiormente la comunità e i visitatori», spiega Nicoletta Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo.

«Per la cultura punteremo l’attenzione su proposte ben strutturate di rassegne letterarie che includano ospiti di levatura nazionale, su eventi mirati alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale/regionale e su eventi site specifici, anche in forma di festival, volti a valorizzare luoghi di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico del territorio», afferma Valentina Geromino, delegata alla Cultura.«In particolare, quest’anno l’obiettivo del mio assessorato – dice Claudia Giagoni, assessora al Turismo e al Commercio - è quello di concentrare le risorse su progetti sviluppati da associazioni e consorzi di commercianti grazie a cui dare nuovo impulso al settore». È possibile presentare le domande fino al prossimo 8 maggio.

