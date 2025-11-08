Mater Olbia Hospital e Olbia Rugby 1982 insieme per una partnership all’insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Le Api Olbiesi donano il sangue, e ricevono un supporto sanitario dedicato agli atleti, ai quali viene garantita un’assistenza specialistica personalizzata.

Impegnata nei campionati di Serie B e Serie C, l’Olbia Rugby 1982 affronta sfide sportive che richiedono una grande intensità fisica, un impegno che il Mater Olbia intende sostenere promuovendo la cultura della prevenzione nei confronti di un club che ha già dimostrato in diverse occasioni una grande attenzione e sensibilità a questi temi.

Stamattina, presso il Centro Trasfusionale della Asl Gallura, gli atleti, accolti dai volontari di Avis Olbia e dagli operatori sanitari dell’Unità Operativa dell’Azienda Socio-Sanitaria gallurese, hanno dato un segnale concreto di solidarietà che ha permesso la raccolta di oltre 20 sacche di sangue. Il Mater Olbia si impegna a tutelare la salute e il benessere dei giocatori, che a loro volta scelgono di sostenere le campagne dello stesso ospedale per la salute pubblica, come quella per la donazione di sangue portata avanti da anni al fianco di Avis Olbia.

L’iniziativa, che le Api Olbiesi si impegnano a rinnovare trimestralmente, incarna il vero spirito di squadra. Obiettivo: unire le forze per il bene comune, perché la salute è una partita che si vince solo insieme.

© Riproduzione riservata