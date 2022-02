Spaventoso incidente sulla Provinciale 59, in Gallura, nei pressi del bivio con la Sp 73.

Per cause da accertare un’auto ha sbandato, finendo per ribaltarsi.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, assieme al personale del 118.

La conducente della vettura, rimasta ferita, è stata estratta dall’abitacolo e poi trasportata in ospedale a Olbia.

Disagi al traffico per via dell’auto incidentata, che terminato finito la sua corsa in mazzo alla carreggiata.

