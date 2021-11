Una donna è rimasta ferita a La Maddalena, dopo una spaventosa carambola stradale in via Cairoli.

La donna era al volante di una Fiat Panda, ma ha perso il controllo della vettura, che ha tamponato un'altra macchina, per poi andare a sbattere su altre due vetture in sosta.

Sul posto, dopo l’allarme, è stata inviata dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Sassari la squadra del distaccamento di La Maddalena, che ha provveduto a mettere in sicurezza le auto incidentate e l'area interessata.

In azione anche il 118, che ha soccorso la conducente trasferendola all'ospedale Paolo Merlo di La Maddalena per le cure del caso.

Sul posto anche Polizia Locale per i rilievi di legge.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata