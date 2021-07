Proseguono i controlli relativi al rispetto della normativa valutaria all’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia. Nello scalo gallurese sono in servizio i funzionari ADM (Agenzie Dogane e Monopoli) di Sassari in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia che, in meno di dieci giorni e in tre distinte operazioni, hanno scoperto denaro non dichiarato per complessivi 57.583 euro.

Tra questi, quello che ha riguardato un passeggero di nazionalità serba residente in Svizzero: nel suo bagaglio aveva nascosto 19.300 euro, e un viaggiatore statunitense. Quest’ultimo, alla domanda di rito se trasportasse contanti, ha dichiarato di avere 7.900 euro, quindi meno dei 10.000 euro per i quali sussiste l’obbligo dichiarativo. Le verifiche hanno però accertato il possesso di un quantitativo di dollari aventi controvalore in euro pari a 12.066.

Il terzo passeggero, residente in Svizzera, ha invece occultato 26.217 euro, considerato il controvalore dei dollari posseduti.

Tutti si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione e hanno provveduto al pagamento della relativa sanzione.

