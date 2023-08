Incidente stradale intorno alle 12:15 sulla sp94, direzione Porto Cervo.

Per cause in corso di accertamento, all’altezza del bivio di “Sa rena bianca” due auto si sono scontrate frontalmente.

Ferita una ragazza, trasportata all’ospedale di Olbia.

Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di Arzachena e di Olbia. Il traffico è stato bloccato per diverso tempo.

