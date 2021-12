Paura sulla Strada Statale 427, a pochi chilometri dall’ingresso di Sant’Antonio di Gallura, dove, per circostanze in fase d’accertamento, un'automobile è entrata in collisione con un autobus di linea dell’Arst.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti da Arzachena, assieme ai carabinieri e alla polizia locale.

Gli uomini del 115 hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, mentre militari e vigili si sono occupati dei rilievi di legge e della gestione della viabilità.

Secondo quando si è appreso nell’incidente non si sono registrati feriti.

Danneggiati invece i due mezzi, entrambi nella parte frontale.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata