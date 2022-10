Olbia apre le porte alla divulgazione scientifica. Dopo il successo dell’edizione zero torna “Scienza in Piazza”, evento dedicato alle scuole medie e superiori e organizzato dagli “Amici della Biblioteca Simpliciana” , l’associazione Mathesis, e l’Assessorato all’Istruzione.

Due giornate, il 13 e il 14 ottobre, interamente ospitate dal Museo archeologico che sarà animato dall’area espositiva laboratoriale delle scuole – presenti tutti gli Istituti cittadini e numerosi altri provenienti da Arzachena, Tempio , Calangianus, La Maddalena, Sassari e Porti Torres – e da una serie di conferenze a tema.

Cinque quelle in programma, tenute da docenti universitari e architetti, che hanno fatto già registrare il sold-out. “Siamo entusiasti del riscontro ricevuto – ha affermato la professoressa Antonietta Carbone – l’obiettivo non è solo far conoscere le buone pratiche della scuola ma anche contribuire a sviluppare le competenze nelle materie STEM”.

Olbia come punto di riferimento anche per la divulgazione della scienza l’auspicio dell’Assessora Sabrina Serra. “Abbiamo voluto replicare dando maggiore spazio all’evento e aprendo letteralmente le porte alla scienza – ha affermato – la scelta del Museo per creare veri e avvincenti percorsi per i visitatori”

© Riproduzione riservata