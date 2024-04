«Domenica scorsa un operatore del settore che navigava in direzione Capo Feno ha potuto osservare una nave mercantile che lasciava dietro di sé una scia gialla, densa e di dubbia natura, per parecchie centinaia di metri».

Lo denuncia il deputato leghista di Santa Teresa Gallura, Dario Giagoni. Che aggiunge: «Basta sversamento a mare di materiale inquinante. Stop alle carrette del mare e ai danni ambientali che provocano: speravo fosse un argomento superato, invece mi è pervenuta un’ennesima segnalazione», afferma.

Il parlamentare ricorda come le acque delle Bocche di Bonifacio, oltre ad essere una riserva naturale che si estende per circa 80.000 ettari, ospitano numerose specie di pesci e rivestono una valenza turistica e naturalistica importantissima. «Ritengo sia assurdo», prosegue Giagoni, «permettere che ancora, nel 2024, le cosiddette carrette del mare deturpino e rovinino il nostro mare indisturbate. Dopo essermi accertato che la segnalazione dei cittadini e dell’Associazione Guardie Ecozoofile fosse arrivata agli organi preposti alla vigilanza in tali luoghi», aggiunge ancora il deputato della Lega, «ho deciso di presentare un’interrogazione urgente al Ministro dell’Ambiente, dei Trasporti e degli Esteri per chiedere di intervenire fattivamente sulla questione attraverso ogni utile strumento in possesso del Governo italiano».

