Incidente stradale nella notte sulla 131 dcn in direzione Sassari. All’altezza del bivio di Berchidda, una lancia Y con a bordo tre ragazzi ha prima urtato nella stessa direzione di marcia un altro veicolo condotto da una donna, dopodiché è andata a scontrarsi contro le barriere.

Sul posto è stata inviata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia che ha messo in sicurezza l’area e collaborato con il 118 e gli altri soccorritori.

I tre giovani sono stati trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti mentre per la donna a bordo dell’atra auto non sono state necessarie le cure mediche.

Affidata ai carabinieri la ricostruzione della dinamica dei fatti.

(Unioneonline/v.l.)

