Schianto frontale tra due auto sulla statale 125, l’Orientale sarda, all’altezza del chilometro 338.

L’incidente si è verificato in serata, nei pressi della rotatoria per Arzachena. Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto, né le cause all’origine dello scontro.

Feriti i due conducenti, con uno di loro che è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per l’estrazione. Sul posto anche due ambulanze del 118, oltre alla polizia locale di Arzachena.

