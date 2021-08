Mentre notificavano una sanzione a un locale di Santa Teresa Gallura, i carabinieri sono stati insultati da un avventore, che infine è stato denunciato.

Nella serata di ieri i militari hanno raggiunto un bar e, per inosservanza delle misure previste dalle norme per il contenimento del contagio da Covid-19, stavano ultimando gli accertamenti. Era in corso uno spettacolo di musica dal vivo e si erano creati assembramenti all’esterno.

Durante le operazioni di notifica, uno dei clienti ha inveito contro i carabinieri, insultandoli. È stato identificato e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Reato che, in caso di condanna, oltre a comportare la trascrizione sulla fedina penale, prevede un risarcimento nei confronti sia dei militari ingiuriati sia dell’Arma, risultando quindi molto gravoso per l’autore dell’offesa.

