Si aprono oggi a Santa Teresa Gallura i festeggiamenti patronali dei santi Vittorio, Teresa D’Avila e Isidoro, programmati anche per domani e lunedì 16 ottobre, che per quanto riguarda gli eventi musicali avranno il loro culmine proprio domani, alle 22, con Marina Rei e Carmen Consoli in concerto.

Organizzati dalla parrocchia, dai Fidali Longoni 1979 e con il contributo del Comune, oltre ai riti religiosi con processioni (alle 10) e messe solenni (alle 11) nei tre giorni dedicati rispettivamente ai tre santi protettori, ci saranno momenti folkloristici, di musica tradizionale, bandistici, di musica dei nostri giorni, di balli di diverso genere, sportivi, di intrattenimento per i bambini e non, e naturalmente culinari.

Da segnalare, tra tutti gli eventi, volti ad avere il maggior gradimento possibile tra le varie fasce di età della popolazione, oggi sabato la gara dei Carruleddhi e lo spettacolo musicale “80 voglia dei 90” live music e dj; domenica 15 ottobre il raduno di auto e moto d’epoca, la caccia al tesoro e come già scritto il concerto della Rei e della Consoli; lunedì 16 ottobre la cerimonia di premiazione del 28º premio di poesia gallurese e corsa Longoni; il gran finale, di notte, con “Isola in festa” con Giuliano Marongiu, Maria Giovanna Cherchi e Roberto Tangianu.

Nella stessa serata, caratterizzata dai fuochi d’artificio presso la torre di Longonsardo, ci saranno l’estrazione dei biglietti della lotteria e consegna delle chiavi al Fidali 1980.

