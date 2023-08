La manifestazione di oggi a Santa Teresa Gallura, il “Carrasecare Itinerante”, vedrà la partecipazione di gruppi particolarmente suggestivi quali: Mamutzones Antigos di Samugheo, Maimones Murronarzos Intintos, Sos Tumbarinos di Gavoi, Boes e Merdules di Ottana, Mamutzones de Samugheo, S'Ainu Orriadore di Scano Muntiferro.

«Le maschere della tradizione sarda, con costumi antichi e pieni di fascino, evocative di riti misteriosi e ancestrali – scrive la Proloco che organizza la manifestazione - riempiranno le vie del paese animandole in una processione con figure dalle fattezze antropomorfe o di animale, coinvolgendo tutti gli spettatori».

La sfilata partirà alle 21 da Piazza della Libertà proseguendo per via XX Settembre verso piazza Vittorio Emanuele I, via Madre Teresa, via E. D'Arborea per dirigersi verso le scalette dell'Hotel Marinaro e arrivare in piazza Santa Lucia dove farà una sosta per poi ripartire verso via Santa Lucia, via Carlo Alberto e arriverà in piazza Vittorio Emanuele I per la presentazione finale.

A presentare la manifestazione Pinuccia Sechi.

Il 2 settembre prossimo invece, il porto di Santa Teresa Gallura si ritrasformerà «in un grande ristorante a cielo aperto per celebrare il mare e i pescatori con la manifestazione enogastronomica: Sagra del pesce. Protagonista assoluto delle tavole locali: il pesce del Mediterraneo».

