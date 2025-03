Nel porto turistico di Santa Teresa Gallura è stata varata l’Elpis, l’imbarcazione elettrica, recentemente acquistata dall’Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone. Ha un’autonomia di 8 ore e può trasportare 12 persone più 2 d’equipaggio. Inaugurazione anche per un’auto elettrica.

«Entrambi i mezzi sono destinati a supportare la gestione dell’Area Marina», ha spiegato Nadia Matta, in veste di presidente dell’AMP nonché sindaca del paese.

«La macchina – ha proseguito - sarà utilizzata per il trasporto all’interno dell’Area Protetta, favorendo la gestione efficiente e senza emissioni di gas serra. La barca sarà uno strumento essenziale per il monitoraggio, la ricerca scientifica e la sorveglianza delle nostre acque. Ci aiuterà a contrastare le minacce ambientali, a prevenire attività illecite de a garantire che questo ambiente, unico, possa continuare a prosperare. Entrambe le unità sono elettriche, e questo rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile per il nostro territorio. Al varo della barca e al battesimo della macchina seguiranno una serie di iniziative che il Comune intende promuovere per incentivare l’uso di tecnologie green, per proteggere e valorizzare ulteriormente le bellezze naturali del nostro territorio».

Soddisfatti del risultato raggiunto sono apparsi il delegato comunale all’AMP, Sandro Villani e il direttore, Yuri Donno. La benedizione è stata impartita dal parroco don Romolo Fenu. Erano presenti autorità civili e militari.

© Riproduzione riservata