«Abbiamo ultimato i lavori strutturali nel Centro di Primo Soccorso per la fauna marina in difficoltà e a breve lo allestiremo secondo le prescrizioni dell’ISPRA».

A darne informazione è Sandro Villani, delegato all’Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta-FaIcone. «ll Centro ospiterà gli animali che non versano in pericolo di vita e richiedono interventi minimi con tempi di riabilitazione molto brevi e oltre alle strumentazioni di base sarà dotato di vasche di convalescenza e di pre-liberazione per renderci sempre più operativi nell’ambito della Rete Regionale».

Il Centro di Primo Soccorso è situato nei pressi della spiaggia di Rena Bianca. «In questi giorni stiamo programmando le attività e gli interventi che dovremmo realizzare nel breve periodo per dare sempre più operatività alla nostra Area Marina Protetta. La nostra area è stata scelta per futuri interventi di piantumazione di questa Fanerogama marina. Nel contempo stiamo mettendo in atto una serie di strategie per mitigare l’impatto delle ancore realizzando campi boe nelle aree sensibili».

Nel frattempo, prosegue Villani, va avanti il percorso del programma Man and Biosphere Unesco, «che stiamo perseguendo sin dal febbraio 2024, al fine di ottenere questo importante riconoscimento che farà da attrattiva a un turismo responsabile e consentirà di tutelare le nostre attività, la nostra cultura, la nostra tradizione, il nostro territorio, in un percorso virtuoso...».

