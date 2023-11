L’Amministrazione comunale è alla ricerca di un soggetto (tramite un avviso esplorativo) che possa realizzare la rassegna cinematografica per la stagione 2023/2024. La stagione dovrà svolgersi a partire dal prossimo 15 dicembre fino al 28 aprile, ogni venerdì, sabato e domenica, ad eccezione del periodo natalizio; le proiezioni, presso il Teatro Nelson Mandela, saranno giornaliere con l’esclusione del giorno 24 dicembre 2023.

Il programma dovrà comprendere: film suddivisi per diversi generi, relativi alle ultime uscite cinematografiche sia a livello nazionale che regionale; al venerdì le proiezioni avverranno alle ore 21:15, il sabato e la domenica alle ore 18:00 e alle 21:15.

Una eventuale ulteriore proiezione in orario antecedente alle 18:00 sarà dedicata ai film di animazione per i più piccoli, quando disponibili. Con l’avvio della stagione cinematografica, il Comune di Santa Teresa Gallura «intende sostenere e offrire, a corollario delle iniziative culturali, ricreative e musicali in programmazione, durante la stagione invernale, una valida alternativa e occasioni di ritrovo per le famiglie teresine, dando loro l’opportunità di condividere momenti di socializzazione. È sin dal 2013, anno inaugurale dell’attività del Cineteatro comunale Nelson Mandela, che il Comune di Santa Teresa Gallura ha avviato la programmazione delle stagioni cinematografiche».

© Riproduzione riservata