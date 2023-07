Incidente stradale sulla sp 90, in località Lu Colbu nel comune di Santa Teresa di Gallura.

Intorno alle 15.30 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per lo scontro di due autovetture, in prossimità di un incrocio. Tre le persone ferite, tra cui una ragazza trasferita con l’elisoccorso in ospedale.

La squadra ha messo in sicurezza i mezzi per poi aiutare il personale medico. Sul posto anche due ambulanze del 118, Polizia Locale di Santa Teresa Carabinieri e volontari di Protezione civile.

