L’Amministrazione comunale ha deliberato di rinnovare per l’annualità 2025 la convenzione con Plastic Free, Organizzazione di volontariato Onlus. Una collaborazione questa iniziata nel 2021 e che va a rinnovarsi in considerazione del fatto che Plastic Free propone sul territorio attività di sensibilizzazione tramite le seguenti iniziative a titolo gratuito: appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi; lezioni di educazione ambientale nelle scuole, in presenza e da remoto; informazione e sensibilizzazione on line sui sociali geolocalizzata sul territorio; informazione e sensibilizzazione attraverso stand; passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio; segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva.

Plastic Free, avvalendosi principalmente dei propri canali di comunicazione (es. sito internet, pagine social etc.), promuove e organizza, fra l’altro, iniziative volte a dare concreta attuazione alla lotta contro la plastica quali, l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia di parti del territorio (es. parchi, spiagge etc.) con l’aiuto di persone che volontariamente, autonomamente e gratuitamente decidono di parteciparvi iscrivendosi all’associazione.

Proprio domenica prossima 17 novembre, nell’ambito della “Grande Festa dell’Area Marina Protetta” di Capo Testa-Punta Falcone, c’è un appuntamento con tutti i volontari alle ore 10:00 nella spiaggia di Porto Quadro per una sessione di pulizia della spiaggia, in collaborazione proprio con Plastic Free.

