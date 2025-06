Si parte domani, venerdì 20 giugno, alle 21.30, con “The photo Solstice”, uno dei principali appuntamenti fotografici dell’isola, che per la prima volta fa tappa a Santa Teresa Gallura. A salire per primi, sul palco Piazza Santa Lucia, ore 21:30, per l’adizione 2025 di “Ligghjendi”, il Festival letterario della Gallura, saranno due voci conosciute del giornalismo italiano: Giovanna Zucconi (autrice di “La sua voce è profumo. Passeggiata letteraria tra aromi, odori, fragranze”, Mondadori) e il conduttore di “Zapping” (RaiRadio1) Giancarlo Loquenzi; con loro dilogherà Marco Delogu, intrattendo il pubblico di fotografia e di territorio, come di natura e letteratura. "The photo Solstice" è un progetto della Fondazione di Sardegna nell'ambito di AR/S - Arte Condivisa in Sardegna a cura di Marco Delogu.

«Un festival diluito nel tempo, "Ligghjendi", rivolto ai turisti ma anche alla popolazione di Santa Teresa e del resto del territorio», evidenzia il direttore artistico della manifestazione, Flavio Soriga, affermando come al festival, negli anni passati, si siano alternati autrici e autori popolari e dal grande successo e nomi meno conosciuti, ma «mai come in questa edizione mi sembra che offra davvero un gran numero di occasioni di confronto e di racconto per qualunque tipo di pubblico».

E sarà proprio Flavio Soriga, nel secondo appuntamento della stagione, il 23 giugno, sempre in Piazza Santa Lucia, alle 21:00, a dialogare con Peter Cameron, che «uno dei più grandi scrittori viventi», un autore che scrive «della vita, del suo mistero, delle sfide e delle sconfitte con cui tutti noi, a New York come in Gallura, dobbiamo fare i conti». L’ incontro nasce dalla collaborazione tra "Ligghjendi" e il festival letterario diffuso "Entula".

Seguiranno il 25 giugno due appuntamenti: il primo, in via Angioy alle 21:00, con Pietro Grossi, autore di “Qualcuno di noi”, Mondadori, 2025, che dialogherà con Paolo Ardovino, giornalista della Nuova Sardegna; l’altro alle 22:00, nella stessa via, con Paolo Giordano, premio Strega, con “La solitudine dei numeri primi”; ad intervistarlo, Mariangela Lampis, giornalista di Videolina. I due sono eventi in collaborazione con la Rassegna "Sul filo del discorso" e il torinese Paolo Giordano, vincitore del premio Strega con “La solitudine dei numeri primi”. Ligghjendi proseguirà a luglio, con tre giorni di incontri.

