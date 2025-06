Non soddisfatti della risposta che l’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Azzena, ha fornito loro nel recente Consiglio Comunale, Rino Cudoni e Francesca Pileri di Piattaforma Arzachena, hanno presentato, ieri mattina al sindaco Ragnedda, un’interrogazione scritta sul «mancato funzionamento delle fontanelle pubbliche nel centro urbano».

E accusano l’assessore Azzena di non aver risolto il problema, di aver affermato che eventuali malfunzionamenti debbano essere segnalati al numero verde di Abbanoa, ritenendo il suo «un gravissimo scarico di responsabilità istituzionale». Chiedono pertanto al sindaco Ragnedda «se non ritenga opportuno richiamare l’Assessore ai Lavori Pubblici, alla luce dell’inefficienza dimostrata nella gestione di un problema tanto semplice quanto essenziale», e se «in alternativa», «non ritenga doveroso intervenire in prima persona», oltre alla convocazione di un Consiglio comunale urgente con questo punto all’ordine del giorno.

Il consiglieri di Piattaforma Arzachena mettono in evidenza come «non tutti i cittadini possono permettersi l’acquisto continuativo di acqua in bottiglia, rendendo tale servizio essenziale dal punto di vista sociale e sanitario»; ricordano poi che l’accesso all’acqua potabile è un diritto fondamentale, che il malfunzionamento o la disattivazione delle fontanelle impatti negativamente sulla qualità della vita di molti residenti, tra cui persone con difficoltà economiche, anziani, bambini e lavoratori che trascorrono molte ore all’aperto.

