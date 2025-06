Tra i graniti della Gallura e la loro magia: l’escursione ecosolidale degli “Amici di Talmone” di sabato 21 giugno avrà questi suggestivi scenari, portando «i partecipanti alla scoperta dei paesaggi granitici modellati dal vento e dal tempo”. E “Un solstizio per l’ambiente” ne è il titolo. «Un’escursione gratuita, ecosolidale e ricca di meraviglia, che porterà i partecipanti alla scoperta dei paesaggi granitici modellati dal vento e dal tempo». Durante l’escursione si parlerà di impatto antropico e tutela ambientale, temi comuni a tutte le iniziative del Comitato. Sarà l’occasione per condividere riflessioni sul paesaggio gallurese e sulla necessità di tutelarlo, valorizzandone la bellezza e la fragilità. «La magia del luogo, l’energia delle rocce, l’amore per il mare e la natura - scrivono gli Amici - ci accompagneranno in questa bellissima condivisione». Ma ci saranno anche momenti, durante il percorso, nei quali si camminerà «alla scoperta di tafoni e cavità naturali, liberi di attribuire nomi fantasiosi a ogni roccia incontrata lungo il cammino».

Il ritrovo è fissato per le ore 18:00 alla Rotonda di Porto Cuncato, punto di partenza del sentiero per le Piscine di Talmone. Si ricorda che la normativa vigente non consente l’accesso in spiaggia agli animali domestici, anche se al guinzaglio o con museruola. Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione via whatsapp al numero 346.3279711 o via mail amiciditalmone@gmail.com. Per info e adesioni sono disponibili anche i canali Instagram e Facebook degli “Amici di Talmone”, dove sono forniti altri dettagli dell’escursione.

