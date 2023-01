Il presepe di Porto Pozzo è risultato vincitore della seconda edizione della rassegna “Il presepe nelle frazioni e borghi di Lungòni”, voluta dall’Amministrazione comunale di Santa Teresa Gallura.

Il premio per il presepe più bello/originale consiste in un elemento di arredo urbano del valore di 2.000 euro, che verrà concordato tra l’Amministrazione e gli appartenenti alla frazione. La scelta della Commissione nominata ad hoc, i cui componenti hanno fatto visita ai presepi in concorso, realizzati a Capo Testa, San Pasquale e Porto Pozzo, singolarmente nella giornata a loro più consona e congiuntamente il 20 dicembre scorso, s’è formalizzata nella stessa giornata quando, nella sala consiliare, la Commissione si è riunita e ha effettuato la valutazione definitiva proclamando il vincitore, reso pubblico con determinazione di ieri, 11 gennaio.

L’intento del concorso è quello di «mantenere vivo lo spirito natalizio e creare aggregazione, unione e collaborazione tra cittadini, nonché stimolare la loro creatività e fantasia». I presepi dovevano essere realizzati in spazi all’aperto con la finalità anche di abbellire una via o una piazza della frazione o del borgo.

© Riproduzione riservata