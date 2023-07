L’Amministrazione Matta ha deliberato di concedere in “comodato d’uso a titolo gratuito” temporaneo, a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, una porzione di immobile per l’alloggiamento di un Distaccamento estivo (per i mesi di luglio, agosto e settembre), da impiegare per l’attività di soccorso pubblico e della protezione civile nel territorio del Comune teresino.

Si tratta dell’immobile, nel centro urbano del paese, lungo la via La Filetta, del quale il piano terra è tutt’ora utilizzato dall’Associazione di Protezione Civile “Lungoni”, mentre il primo piano è utilizzato parzialmente durante il periodo estivo dalla stessa Associazione per l’alloggiamento di volontari provenienti da altre associazioni di volontariato.

La parte di caseggiato destinato ai Vigili del fuoco è posta al primo piano, ed è costituita da una camera da mq. 22,20 con annesso locale bagno da mq. 4,70, da una seconda camera di mq. 37,20 e da un locale bagno da mq. 14,50, per una superficie complessiva di mq. 78,60, con accesso da una scala interna.

© Riproduzione riservata