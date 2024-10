«Con gli amici corsi stiamo lavorando per la creazione di un organismo permanente, gallurese e corso, affinché tra queste due regioni ci sia uno scambio culturale più frequente, anche di un certo livello, coinvolgendo l’università corsa di Corte e quella di Sassari e magari anche quella di Cagliari».

A dichiararlo è stato Piero Bardanzellu, giornalista, ex sindaco di Santa Teresa Gallura, presidente del Premio di Poesia Gallurese e Corsa “Lungòni”. Concetti ribaditi in occasione delle recenti premiazioni, avvenute a Santa Teresa.

L’obiettivo è anche quello di coinvolgere le istituzioni regionali. «Il tutto in una chiave europea e particolarmente mediterranea».

L’interlocutore corso è Denis Luciani, che fa parte sia della giuria del Primo Longòni (poesia) che dell’Agghju (prosa), premio ugualmente in gallurese e corso. Denis Luciani, che alle premiazioni di Santa Teresa non era presente, unitamente agli altri conterranei componenti della giuria ed ai poeti corsi vincitori, per problemi legati ai trasporti. Premiazioni della componente corsa del premio che si terranno in data da stabilirsi, in Corsica. La giuria del Premio “Lungòni”, quest’anno giunto alla 29ª edizione, è composta da Piero Bardanzellu presidente, Quintino Mossa, Andrea Muzzeddu, Paolo Russu (per parte gallurese); Jean Marie Arrighi, Alain Di Meglio, Pierre Leca, Denis Luciani (per parte corsa).

