La sindaca Nadia Matta, con decreto pubblicato oggi, ha confermato fino al prossimo 31 dicembre il dipendente comunale Leonardo Lutzoni come direttore dell’Area Marina Protetta “Capo Testa – Punta Falcone”.

Il Comune di Santa Teresa è l’Ente Gestore dell’AMP, istituita con decreto del Ministero dell’Ambiente del 17.05.2018. Lutzoni si occuperà anche di gestione del Demanio Marittimo, Urbanistica e Edilizia, Commercio e Suape. Il suo incarico di direttore dell’AMP è iniziato nel 2020.

Lutzoni dovrà predisporre il programma annuale di gestione e valorizzazione dell’Area Marina Protetta; attuare le direttive del Ministero dell’Ambiente per il perseguimento delle finalità proprie dell’Area; promuovere progetti anche mediante l’acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell’AMP. Questa è suddivisa in due parti, separate dal corridoio di transito a nord del porto di Longosardo. La parte più estesa è a ovest e include la penisola di Capo Testa fino al promontorio di Monte Cintu. La parte a est del porto include il promontorio di Punta Falcone e si estende verso sud fino a Valle dell’Erica.

