Saranno 750 gli esemplari, tra lecci, tamerici, corbezzoli fillirea e mirti Erica, che verranno piantumati nell’area della Torre del Longonsardo o Torre Spagnola nella zona limitrofa alla via del Mare (150 esemplari) e nella frazione di Porto Pozzo (600), nella zona a Sud Est del territorio comunale di Santa Teresa Gallura, nella zona circostante la Club House.

A farlo sarà la Società AzzeroCO2 di Roma nell’ambito del progetto "Mosaico Verde", per l'attuazione di un intervento gratuito di riqualificazione urbana, mediante la messa in dimora di specie arboree autoctone in aree degradate o mediante il miglioramento della gestione di aree verdi esistenti.

Il protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Santa Teresa Gallura e la Società AzzeroCO2, prevede che le spese per la realizzazione del progetto siano a carico esclusivo della società e delle aziende da questa coinvolte presenti sul territorio, salvo, a partire dal secondo anno, la presa in carico della manutenzione degli alberi messi in dimora che, in ogni caso, gravano su un'area verde di proprietà comunale per la cui manutenzione sono già previsti appositi stanziamenti nel bilancio dell'Ente.

