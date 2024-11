Da una parte, per la sindaca, Nadia Matta, la soddisfazione che il porto di Santa Teresa Gallura abbia ricevuto il Premio Bandiera Blu Marina Awords, riconoscimento assegnato ai marina resort, ai porti e agli approdi turistici che si distinguono nella gestione sostenibile, sicura e innovativa delle loro strutture. Dall’altra, alla luce delle note questioni riguardo ai collegamenti con Bonifacio, la consapevolezza che questo porto non possa «accogliere navi di una certa portata a causa dello scarso pescaggio, navi che invece sarebbero in grado di affrontare con sicurezza il mare delle Bocche di Bonifacio».

Informa la sindaca che «dopo aver verificato che la nave Ichnusa è attualmente in cantiere per lavori e non è disponibile per sostituire la Giraglia, a seguito di questa situazione, ho avuto un colloquio telefonico con il presidente dell’Autorità Portuale e ho richiesto un incontro urgente con l’Assessore ai Trasporti della Regione. L’Assessore mi incontrerà, insieme al sindaco di Bonifacio, il prossimo 3 dicembre». Nadia Matta afferma essere «fondamentale chiedere l’immediato ripristino della tratta Santa Teresa – Bonifacio e adottare tutte le misure necessarie per difendere gli interessi economici della nostra comunità, tutelarci e arginare i danni».

