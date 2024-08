Nadia Matta, sindaca di Santa Teresa Gallura, ha dato notizia ieri notte di aver firmato 5 ordinanze di divieto di balneazione sulle spiagge de La Marmorata, Porto Quadro, Cala Sambuco, Rena Bianca.

«Le intense e straordinarie piogge – ha scritto - hanno purtroppo provocato sversamenti nelle acque del nostro litorale, come in altri litorali di tutta Italia, rendendo temporaneamente non sicura la balneazione. Siamo consapevoli del disagio che questa situazione comporta, specialmente per chi ha scelto il nostro comune come meta per le proprie vacanze estive. Tuttavia, la sicurezza e la salute pubblica sono la nostra priorità assoluta».

La sindaca ha aggiunto che sta «lavorando a stretto contatto con le autorità competenti e con i tecnici specializzati per monitorare costantemente la qualità dell'acqua e risolvere quanto prima questa situazione».

Fortunatamente Santa Teresa offre altre belle spiagge e non solo, per cui, conclude Nadia Matta, rivolgendosi soprattutto ai turisti, «vi invito a esplorare le altre meraviglie del nostro territorio, dalle bellezze naturali ai luoghi di interesse culturale, che continuano a rendere il nostro Comune una destinazione speciale».

