L’Amministrazione comunale di Santa Teresa Gallura ha dichiarato lo stato di calamità naturale per quanto verificatosi in paese nelle giornate del 27 e 28 novembre scorso allorquando il territorio è stato interessato da «raffiche di vento che hanno superato i 90 chilometri orari e che hanno provocato ingenti danni agli edifici privati, pubblici, alla pubblica illuminazione e alberature».

Questi eventi atmosferici - è scritto in delibera - hanno causato danni a beni pubblici e hanno interessato in particolare l’impianto sportivo comunale “Palasport G. D’Arco”, provocando il distaccamento delle pareti esterne costituite da una lamiera grecata di metallo.

«I gravi danni subiti, senza un intervento di sostegno straordinario, aggraverebbero lo stato di crisi con gravi risvolti economici e sociali, tenuto conto delle attività ludico sportive che vengono svolte durante il periodo invernale presso la suddetta struttura». Pertanto «i lavori di ripristino e di messa in sicurezza dei luoghi e delle cose danneggiate, devono essere eseguiti con la massima sollecitudine e sono al momento in corso le procedure di valutazione dei danni e per la messa in sicurezza».

È stato pertanto dato mandato al Responsabile del Settore OO.PP., Demanio, Patrimonio, Ambiente e Informatica, di quantificare nel dettaglio gli interventi necessari per ristabilire le opportune condizioni di sicurezza e di attivare, conseguentemente, tutte le procedure previste nella L.R. 28/85.

