“Lu Cóiu” è il matrimonio gallurese; e le coppie che intendano sposarsi secondo questa tradizione dovranno compilare l’apposito modulo, che dovrà pervenire entro il 3 gennaio 2025 all‘Ufficio Protocollo del Comune di Santa Teresa Gallura.

L’evento si svolge nell‘ambito della manifestazione Primavera in Gallura - Stazzi e Cussogghj. Il bando prevede che il Comune si occupi di organizzare, la sera che precede le nozze, la rappresentazione di La Pricunta, richiesta della mano della sposa in chiave figurativa e ironica da parte della famiglia del futuro sposo. Seguiranno balli e musiche tradizionali accompagnati da vermentino e dolci tipici galluresi; prevede poi che garantisca, il giorno de Lu Cóiu, l’animazione folcloristica e musicale della festa con canti e balli tradizionali, e Lu Bringhisi (brindisi), rinfresco con prodotti tipici.

Questo il programma: alla vigilia del giorno delle nozze gli sposi con parenti, amici e figuranti in abito tradizionale, prenderanno parte alla rappresentazione della Pricunta, che verrà animata con balli e musiche tradizionali accompagnati da vermentino e dolci. La mattina della Cerimonia Nuziale lo sposo andrà a prendere la promessa sposa. Il corteo con gli sposi, i genitori, gli ospiti e i parenti raggiungerà la chiesa individuata per la manifestazione, dove saranno accolti da un coro tradizionale. In chiesa si svolgerà il rito secondo i canoni della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. La messa sarà arricchita da canti con brani tradizionali e sacri. Alla fine della cerimonia religiosa, sul sagrato della chiesa, vi sarà la benedizione degli sposi da parte delle rispettive madri e la rottura beneaugurante del piatto contenente grano, monete e petali di fiori. Alla conclusione della cerimonia religiosa, tutti i presenti saranno coinvolti ne Lu Bringhisi, allietato dal canto o dalla recita di poesie in gallurese.

Qualora non ci fosse alcuna candidatura da parte di futuri sposi, per le coppie che intendano rinnovare le promesse matrimoniali, la priorità verrà data alle candidature delle coppie residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura che festeggino i 50 anni di matrimonio e successivamente a quelle che festeggino il 25° anniversario dal matrimonio. In alternativa verranno prese in considerazione le candidature di novelli sposi e di coppie di altri comuni che festeggino, nel corso del 2025, il 50° o il 25° anniversario di matrimonio. Il periodo individuato per la realizzazione de Lu Cóiu ricade nei mesi di maggio o giugno 2025.

