La Giunta comunale di Santa Teresa Gallura, lo scorso 4 maggio, ha dato mandato alla sindaca, Nadia Matta, di sottoscrivere il Protocollo d’intesa, trasmesso dall’Assessorato regionale al Turismo Artigianato e Commercio, per l’adesione al progetto “La via dei Santuari”, presentato dall’Associazione “Camminantes Onlus”.

Il 2 marzo scorso si era tenuto a Cagliari, presso la sede regionale dell’Assessorato al Turismo, un incontro tra la Direzione generale dell’Assessorato stesso, diversi Comuni della Sardegna, Santa Teresa Gallura incluso, la Conferenza episcopale Sarda ed i responsabili dell’Associazione “Camminantes Onlus” per la presentazione del progetto “Noi camminiamo in Sardegna” e della proposta progettuale del Cammino “La via dei santuari”.

l progetto, è scritto nella deliberazione, nasce dall’obiettivo della riscoperta e della riattivazione dei percorsi di pellegrinaggio verso antichi Novenari della Sardegna e si sviluppa su una importante e radicata rete di località dal centro e Nord Sardegna, custodi di tradizioni millenarie, tra le quali rientra anche il Comune di Santa Teresa Gallura. “La via dei Santuari”, nel tragitto, con i suoi oltre 400 km, intercetta circa 20 Novenari; parte da San Salvatore a Cabras, giunge al centro Sardegna con il Novenario di San Mauro in Sorgono e si dirige verso Nord sino all’ultimo Novenario dell’isola, quello della Beata Vergine del Buoncammino, nel Comune di Santa Teresa Gallura appunto.

